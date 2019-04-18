Глава МИД Хорватии посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич планирует совершить официальный визит в Баку 28 апреля, сказали Trend в посольстве Хорватии в Баку.

«Вместе с министром экономики Азербайджана Пейчинович-Бурич 29 апреля примет участие в открытии хорватско-азербайджанского бизнес-форума. В тот же день она примет участие в официальной церемонии открытия посольства Хорватии в Баку», - сказали в посольстве.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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