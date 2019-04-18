Глава Международного военного штаба НАТО посетил Военную академию ВС Азербайджана (ФОТО)

18 апреля 2019 13:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане генеральный директор Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс посетил Аллею шехидов, воздал дань уважения памяти граждан, павших за свободу, независимость Родины, и возложил цветы на их могилы, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Почетный гость также посетил Военную академию Вооруженных сил, и провел ряд встреч. Генерал-лейтенант Брукс выступил перед личным составом на тему «Проекты и программы НАТО, направления сотрудничества НАТО-Азербайджан», и ответил на вопросы участников встречи.

Генеральный директор Международного военного штаба НАТО, высоко оценив отношения Азербайджан-НАТО, особо подчеркнул вклад, вносимый азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках миссий, проводимых в Афганистане, активное участие азербайджанских военнослужащих в мероприятиях Альянса, а также уровень подготовки азербайджанских офицеров.

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