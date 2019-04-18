Президент Ильхам Алиев освободил от НДС производство и продажу хлеба еще на один год

18 апреля 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о применении закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс» от 29 марта 2019 года.

В соответствии с распоряжением, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс»; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом, и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим законом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с законом «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана».

Отметим, что внесенные в Налоговый кодекс поправки предусматривают продление освобождения от НДС импорта зерна, производства и продажи зерновой муки и хлеба до 2021 года, а также производство и продажу отрубей с первого марта 2019 года сроком на два года.

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