ПЕА: Напавший на девушку-подростка человек не является членом партии

18 апреля 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия "Ени Азербайджан" (ПЕА) прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о том, что гражданин Турал Гараев, напавший на днях на 14-летнюю дочь председателя партии Народный фронт Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы, является членом партии.

Как передает в четверг Trend, в ПЕА сообщают, что данная информация не соответствует действительности.

В заявлении отмечается, что Турал Гараев не имеет никакого отношения к ПЕА, а лживая информация об этом распространяется умышленно, чтобы нанести ущерб авторитету ПЕА.

Отметим, что Гараев задержан правоохранительными органами, а правовую оценку его деяниям даст суд.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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