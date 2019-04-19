Главы диппредставительств в Азербайджане посетили Шамахинский район

19 апреля 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главы аккредитованных в Азербайджане диппредставительств зарубежных стран находятся в Шамахинском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В поездке участвуют около 60 глав диппредставительств.

Поездка нацелена на ознакомление с социально-экономическим развитием района, проводимыми в районе работами по благоустройству и созиданию, с туристической инфраструктурой.

На повестке встреча зарубежных дипломатов с главой ИВ Шамахинского района, ознакомительный тур по Шамахинскому району, посещение Джума мечети, ознакомление с винным заводом «Мейсари», встреча с гражданами, пострадавшими в результате недавнего землетрясения.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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