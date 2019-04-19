Российский историк: Армяне не имеют древнего прошлого и вынуждены как-то поддерживать свое существование

19 апреля 2019 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армяне не имеют древнего прошлого, поэтому вынуждены каким-то образом поддерживать свое существование.

Об этом сказал российский историк, политолог Олег Кузнецов в ходе конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и вымысел армян", сообщает в пятницу Trend.

Политолог отметил, что народ, чтобы продолжать и развивать свое существование формирует идеологию: “Поэтому каждый народ, для того, чтобы гордиться своей историей, строить свое будущее, создает для себя историю или изучает свое наследие, выступая с позиции самоидентификации”.

Историк подчеркнул, что армяне, не имея древнего прошлого, тем не менее вынуждены каким-то образом сохранять свое физическое существование, строить будущее, и если нет у них других механизмов выживания, то это их судьба, их проблемы, а не тех, кто живет вокруг них.

(Автор: Эльчин Мехтиев.Текст: Ровшан Гусейнов)

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