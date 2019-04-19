Кямран Иманов: Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу конференция "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и домыслы армян", посвященная отмечаемому 23 апреля Всемирному дню книги и авторского права, сообщает в пятницу Trend.

Открывая конференцию, председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов рассказал о значении Всемирного дня книги и авторского права и отмечаемого 26 апреля Международного дня интеллектуальной собственности.

По его словам, главная цель проводимых в эти дни встреч, "круглых столов", конференций, симпозиумов заключается в поддержке формирования культуры в сферах интеллектуальной собственности, авторских прав, информирования о неоценимом значении интеллектуальной собственности в стимулировании новаторских и креативных факторов в обществе знаний.

Отметим, что Всемирный день книги и авторского права отмечается в Азербайджане с 1997 года, Международный день интеллектуальной собственности - с 2001 года.

Решением ЮНЕСКО мероприятия в рамках Всемирного дня книги и авторского права посвящены в этом году теме особого значения литературы и чтения.

"Концепция экономических реформ Президента Ильхама Алиева приносит успешные результаты, наблюдается рост азербайджанской экономики. Все это осуществляется в ходе революционных реформ по улучшению социально-экономического положения населения. Существенное повышение зарплат, пенсий, всех видов социальных пособий, а также другие шаги, предпринимаемые главой государства, встречаются с большим одобрением. Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана. Если говорить словами, с которыми Президент Ильхам Алиев обратился в поздравлении к азербайджанском народу в связи с праздником Новруз, "с ростом нашей экономической мощи социальные вопросы будут решаться в еще более широком масштабе", - сказал Кямран Иманов.

По словам официального представителя Агентства, народ Азербайджана оказывает высочайшую поддержку политике главы государства: «Результаты опроса французской компании Opinion Way демонстрируют, что 80,1 процента граждан считают самым большим достижением Президента Ильхама Алиева сохранение существующей общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране, 81, 1 процента - положительно оценивают работу, проделанную за последний год. В отчете Всемирного банка "Doing Business – 2019" Азербайджан занял 25 место среди 190 стран и, неудивительно, что страна была включена в список 10 самых успешных государств-реформаторов. Одним словом, важные решения, принятые главой государства, положили начало новому этапу в развитии Азербайджана».

Иманов отметил, что не имеющая будущего Армения живет своим прошлым, порожденным мифоманией.

«В целях оживления выдуманного “прошлого”, выдавая себя в мире за автохтонных жителей Южного Кавказа, они поддерживают террор и террористов, идут на любые фальсификации, на выдумки, далекие от нормальной логики. Говоря словами гостя нашей конференции, известного российского историка Олега Кузнецова, “темнота и невежество...визитная карточка всякой армянской гуманитарной мысли. Поэтому, в Армении предпочитают жить по заветам откровенно нацистской идеологии цехакронизма (разработанной Гарегином Нжде), а не в соответствии с современными научными знаниями», - сказал представитель Агентства.

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