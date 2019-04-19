Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Пираллахинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района Баку.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2019 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 1,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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