Депутат: Силы, обеспокоенные успехами Азербайджана, вновь начали кампанию по очернению страны

БАКУ /Trend/ - Силы, обеспокоенные успехами Азербайджана, постоянно пытаются принизить достижения страны, плоды ее развития, и этот процесс продолжается.Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

По словам Рзаева, это грязная кампания сил, желающих дискредитировать деятельность Азербайджанского государства и Президента Ильхама Алиева: “В авангарде этой кампании всегда стоят армяне. Они и сегодня являются ее активными участниками. К сожалению, в этом процессе участвуют и наши собственные предатели, передают определенным кругам недостоверную информацию, распространяют клевету. Развитие Азербайджана налицо, и весь мир это видит. Поэтому Европейский Союз, многие международные организации поддерживают этот прогресс, политику главы государства, тесно сотрудничают с Азербайджаном. Это потому, что в этих структурах есть умные, дальновидные политики. Они бы не сотрудничали с Азербайджаном, если бы серьезно воспринимали инофрмацию этих антинациональных элементов. Эти организации проводят исследования, видят успехи, развитие Азербайджана и потому идут на сотрудничество. Они слышат призывы к миру и безопасности Президента Азербайджана, видят его авторитет в мире и желают тесного сотрудничества”.

Депутат отметил, что упомянутые силы сильно беспокоит превращение Азербайджана в сильное государство, проводящее независимую политику, в том числе то, что страна вскоре проведет ряд важных международных мероприятий, завершит проект "Южный газовый коридор", подпишет соглашение с Евросоюзом о стратегическом партнерстве, будет председательствовать в Движении неприсоединения, поэтому и проводят против руководства Азербайджана очередную кампанию дискредитации.

По словам депутата, интеллигенция Азербайджана, депутаты парламента должны отвечать на происки пресловутых сил своей деятельностью: "Мы должны широко пропагандировать развитие Азербайджана, доносить до международной общественности информацию, факты об успехах Азербайджана. Мы достижениями Азербайджана должны доказывать, что сказанное антинациональными элементами, действительно поклеп и клевета, что эти силы ненавидят Азербайджан”.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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