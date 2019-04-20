США приветствуют предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне (версия 2)

20 апреля 2019 13:50 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 13:30)

БАКУ /Trend/ - США приветствуют предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах образовательной выставки «Alumni Fair» в Баку.

“Мне нечего особенного сказать. Мы приветствуем встречу глав МИД, которая прошла в Москве, а также заявление, которое было сделано после встречи. Мы все с нетерпением ждем продолжения диалога обеих сторон. Мы рады, что главы МИД проведут очередную встречу»,- сказал посол.

Литценбергер отметил, что США долгое время являются одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и целью группы и сопредседателей является приведение обеих сторон к мирному решению конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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