Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба, генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих в ходе контртеррористических операций, проведенных Вооруженными силами Турции.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих в ходе контртеррористических операций, успешно проведенных Вооруженными силами братской Турции Ваше горе это и наше горе тоже. Мы всегда находимся рядом с Вооруженными силами братской Турции и всеми силами поддерживаем их в жесткой борьбе против терроризма. Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - говорится в письме главы минобороны Азербайджана.

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