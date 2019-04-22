Силы, недовольные единством народа и власти, пытаются сформировать внутри Азербайджана “пятую колонну” - депутат

22 апреля 2019 12:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Силы, недовольные единством народа и власти пытаются сформировать внутри Азербайджана “пятую колонну”. Азербайджан - остров стабильности, государство беспрестанно радеет о безопасности и благополучии людей. Благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал могучим государством. Но, к сожалению, успехи Азербайджана беспокоят определенные круги.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов.

По словам депутата, эти злопыхатели, которым не дает покоя развитие Азербайджана, малейшую проблему в стране пытаются раздуть до уровня трагедии: "Проблемы, аварии, природные бедствия, техногенные катастрофы есть в любой стране мира, однако, пресловутые круги раздувают, самый незначительный пустяк в Азербайджане, чтобы преподнести это в виде трагедии. Нет такой области в Азербайджане, где эти силы не пытались бы найти проблемы".

По словам Мамедова, некоторые идеологические круги в зарубежных странах преследуют целью посеять смуту, осуществить государственные перевороты в отдельных странах в угоду своим экономическим интересам:

"Они видят стабильность в Азербайджане, единство народа и власти, но пытаются найти среди нас людей определенного сорта, чтобы с помощью “пятой колонны” инспирировать общественное недовольство. Однако, их происки никогда не достигают цели, так как азербайджанский народ тесно сплочен вокруг Президента Ильхама Алиева", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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