Кямран Иманов: Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана (ФОТО) (версия 5)

БАКУ /Trend/ - В Баку начала работу конференция "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и домыслы армян", посвященная отмечаемому 23 апреля Всемирному дню книги и авторского права, сообщает в пятницу Trend.

Открывая конференцию, председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов рассказал о значении Всемирного дня книги и авторского права и отмечаемого 26 апреля Международного дня интеллектуальной собственности.

По его словам, главная цель проводимых в эти дни встреч, "круглых столов", конференций, симпозиумов заключается в поддержке формирования культуры в сферах интеллектуальной собственности, авторских прав, информирования о неоценимом значении интеллектуальной собственности в стимулировании новаторских и креативных факторов в обществе знаний.

Отметим, что Всемирный день книги и авторского права отмечается в Азербайджане с 1997 года, Международный день интеллектуальной собственности - с 2001 года.

Решением ЮНЕСКО мероприятия в рамках Всемирного дня книги и авторского права посвящены в этом году теме особого значения литературы и чтения.

"Концепция экономических реформ Президента Ильхама Алиева приносит успешные результаты, наблюдается рост азербайджанской экономики. Все это осуществляется в ходе революционных реформ по улучшению социально-экономического положения населения. Существенное повышение зарплат, пенсий, всех видов социальных пособий, а также другие шаги, предпринимаемые главой государства, встречаются с большим одобрением. Принятые Президентом Азербайджана важные решения являются началом нового этапа в развитии Азербайджана. Если говорить словами, с которыми Президент Ильхам Алиев обратился в поздравлении к азербайджанском народу в связи с праздником Новруз, "с ростом нашей экономической мощи социальные вопросы будут решаться в еще более широком масштабе", - сказал Кямран Иманов.

По словам официального представителя Агентства, народ Азербайджана оказывает высочайшую поддержку политике главы государства: "Результаты опроса французской компании Opinion Way демонстрируют, что 80,1 процента граждан считают самым большим достижением Президента Ильхама Алиева сохранение существующей общественно-политической и социально-экономической стабильности в стране, 81, 1 процента - положительно оценивают работу, проделанную за последний год. В отчете Всемирного банка "Doing Business – 2019" Азербайджан занял 25 место среди 190 стран и, неудивительно, что страна была включена в список 10 самых успешных государств-реформаторов. Одним словом, важные решения, принятые главой государства, положили начало новому этапу в развитии Азербайджана".

Иманов отметил, что не имеющая будущего Армения живет своим прошлым, порожденным мифоманией.

"В целях оживления выдуманного "прошлого", выдавая себя в мире за автохтонных жителей Южного Кавказа, они поддерживают террор и террористов, идут на любые фальсификации, на выдумки, далекие от нормальной логики. Говоря словами гостя нашей конференции, известного российского историка Олега Кузнецова, "темнота и невежество...визитная карточка всякой армянской гуманитарной мысли. Поэтому, в Армении предпочитают жить по заветам откровенно нацистской идеологии цехакронизма (разработанной Гарегином Нжде), а не в соответствии с современными научными знаниями", - сказал представитель Агентства.

Говоря о сути псевдонаучной армянской методологии фальсификации, председатель Агентства интеллектуальной собственности подчеркнул, что в условиях, когда растет число книг современных армянских авторов, полных исторической лжи, со ссылкой друг на друга тиражируются "факты", не имеющие никакого отношения к правде, создаются "армянские источники", то есть так называемая система "доказательств": "Что касается древних армянских текстов, на которые столь охотно ссылаются, то их оригиналы, рукописи, обычно не находятся, или же обнаруживаются в гораздо поздних копиях. В основе этого явления лежит армянская фальсификация. Но, как сказал известный Сервантес, "Платье и облачает, и разоблачает"".

В подтверждение своих слов, Иманов отметил, что в Санкт-Петербургском архиве - одном из богатейших архивов в мире - найти древние армянские манускрипты - непростая задача: "В 2003 году была опубликована книга "Сокровища академических собраний Санкт-Петербурга", посвященная 300-летию города, и руководитель коллектива авторов-составителей книги профессор Юрий Петросян, армянин по национальности, писал, что среди бережно хранимых многих тысяч армянских рукописей нет ни одного оригинала. Большинство из них - до 80 процентов – это переписанные копии, относящиеся к XVII-XVIII векам, несколько были скопированы в XIV-XV веках, и, может быть, одну из них можно отнести к XII веку. Ученый-армянин также признал, что количество турецких оригиналов VII-XI веков в архиве исчисляется тысячами".

Продолжая тему, он выразил свое мнение об М.Хоренски (Мовсесе Хоренаци) следующим образом: "Существует занимательная, с точки зрения вымысла, предыстория книги "отца армянской истории" М.Хоренского "История хаев", ставшей "хрестоматией армянской истории, истиной в первой инстанции для армянских историков и относимой к V веку до н.э., которую я многократно упоминал в своих выступлениях и трудах. В этой книге название, дата написания, авторство, и даже перевод - все фикция и мошенничество. Оригинала рукописи нет, как и неизвестно на каком она языке написана - староарамейском, греческом или грабарском. Ссылаются на нее в основном современные армянские авторы, а до X века в историографии хаев имя Хоренского не упоминается".

Иманов отметил, что по мнению ряда ученых, под именем Моисей Хоренский выступает анонимный историк-священнослужитель, так как его биография впервые была составлена для издания на русском языке в 1858 году на основе неизвестных фальшивых источников переводчиком армянского происхождения, неким Н.Эмином: "В 1809 году книга была издана на русском языке ( на латыни книга была издана в 1736 году в Лондоне) под названием "История армян", которое в 1858 году превратилось в "Историю Армении", и, таким образом, история хаев-армян превратилась в историю выдуманной страны Армения".

Обращаясь к книгам "Армянские инородные сказки" (Баку, 2008) и "Авторское право опровергающего самого себя "армянства"" (Баку, 2015), автором которых он является, оратор, подчеркнул, что при этом, самым большим мошенничеством Хоренского является представление армянской версии Библии:

"Коварный план фальсификатора заключался в измышлении фантомов Хайка и Арменака в "Таблице народов" и включении в нее несуществующих генеалогических ветвей, чтобы превратить хаев в предков арменов. Более того, в его планы входило создание родства с этногенезом саков, древних тюрков, и присвоение, в итоге, территории расселения других народов, а также их истории в пользу хаев-армян", - сказал Иманов.

Иманов отметил, что высказывание выдающегося историка XVIII века Гиббона, о том, что "у Хоренского можно взять лишь то, что есть у других древних историков", неслучайно, и подытожив тему, сказал: "Таким образом самый "весомый" труд армянства, выступая в качестве сфальсифицированного источника, зажег "зеленый свет" для других выдуманных трудов".

Иманов внес ясность по поводу еще одного, мастерски применяемого армянством "научного" изобретения - метода, направленного на захват земель и культуры других народов, в первую очередь, азербайджанского: создать мифологию, затем на основании этой надуманной истории реализовать свои претензии: "Стереотип "великих земель", основанный на мифологии, вытекающие из разного рода мифологем "великая армянская культура", "первый армянский очаг цивилизации", придают в армянском мышлении "естественность" и "легитимность" территориальным претензиям к соседям и воровству культурного наследия. Поэтому происходит чистка оккупированных территорий, игнорируются нормы международного права. Так и продолжается армянская традиция присвоения материального и нематериального наследия, культурных традиций Азербайджана. Более того, на основании стереотипов, вытекающих из выдумок армянства об "исключительности" и "многострадальности" армян, их "особой миссии", формируется современная армянская самоидентификация, такие мифологемы влияют на нравственность, поведение армянских политиков, деятелей, ученых и даже массы, создают препятствия для признания фундамента современного мироздания - международного права".

Иманов отметил, что выступает лишь против надуманной истории армян, а не реальной: "У каждого народа, в том числе и у армянского, есть своя самобытная история. События, явления, происходившие в прошлом, успехи и поражения нации - неотъемлемая часть действительности. Мы выступаем против армянства, против книг и других сочинений, полных лжи, вымысла, клеветы, написанных авторами-националистами наших пресловутых соседей, поддерживающими нездоровое мировоззрение, или наемными иностранцами, но не против армянского народа. Мы выступаем против территориальных притязаний, связанных с якобы утерянными землями, - главным лейтмотивом в исторических трудах такого рода, утверждающих, что армяне на Южном Кавказе автохтонная нация, а не пришлая".

По словам Кямрана Иманова, попытки армянских националистов заменить историю страны историей этнической не случайны: "Причина не только в том, что в прошлом не существовало устойчивого политического понятия "Армения". Устойчивое географическое понятие "Армения" ни в коем случае не удовлетворяет аппетиты армянства. Потому что такое географическое понятие относится к местам обитания многих, в том числе и тюркских этносов".

Как отметил оратор, "...если у Хоренского понятие "Армения" исчислялось единицами, то у нынешних авторов-армян их десятки, в том числе, с упоением упоминаемая "Восточная Армения", именуемая "Эчмиадзинским периодом армянской государственности": "Очевидно, что речь идет об исторических землях Азербайджана, Западном Азербайджане, где пустила корни армянская государственность, - полагает он и приходит к выводу, что в трудах армянских авторов-националистов содержатся претензии на то, что армяне-мигранты являются автохтонами, аборигенами на всех землях, где они живут. - Поэтому, им приходится писать историю транзитных территорий армянских переселений и включать в эту историю все географические пространства временного проживания в ходе миграции. Именно поэтому, их история представлена не как "история Армении", а как "история армянского народа"".

Однако, по словам Иманова, армянство упускает из вида одну вещь: "Историю подобного рода пишут потомки пришлого этноса - отпрыски, аллохтоны, хотя коренные жители пишут свою историю, представляя территорию, на которой проживают аллохтоны, как историческую родину, землю предков".

Иманов, напомнив высказывание Эдуарда Эррио "Традиция - это прогресс в минувшем; в будущем прогресс станет традицией", подчеркнул: "Это так и есть, но это известное изречение не имеет никакого отношения к армянской традиции присвоения азербайджанских культурных традиций".

Иманов также отметил, что, начиная с Хоренского, реваншистскую основу территориальных притязаний армян к своим соседям составляют мифологемы об "утерянных землях многострадального народа": "Националистические химеры,вроде вымышленной "Великой Армении", постоянно стимулируют формирование своей фальшивой истории и искажение истории соседей. Рассмотренные нами мифологемы, кроме прагматической функции по распространению лжи, призваны также стремиться к более значимой в мире армянства задаче по созданию почвы для рождения очередных мифологических материалов".

Иманов также обратил внимание на еще одну особенность древних армянских текстов: "Известно, что в них применяется шаблонное выражение "древний, притесняемый народ с героическим христианским прошлым, попавший в окружение врагов ". Это через учебники и академические издания из письменных армянских нарративов превращается в институциональную историю, врезается в коллективную память армянского этноса и определяет современный хайско-армянский образ мышления применительно к восприятию этнической картины мира".

Иманов, обращаясь к высказываниям некоторых ученых по поводу этого шаблона, в том числе, процитировал американского ученого, углубленно исследовавшего армянские нарративы, профессора Гарвардского университета Р.Томсона: "Во-первых, обычно, авторами армянских исторических нарративов были священнослужители, которые писали на церковном языке, и написанное ими сохранила церковь. Во-вторых, в исторических трудах армян представлено не описание событий, а их особое, селективное строение. В-третьих, книги появились гораздо позже заявленного времени, и на протяжении веков, вплоть до XIX века, хаи-армяне вносили в них выгодные им поправки и изменения. Также, как писал известный российский этнолог В.Шнирельман в своем исследовательском труде "Войны памяти", "современные армянские историографы основываются на письменные шаблоны и образы "славного прошлого", и отмечал другой выдающийся российский политолог С.Лурье в книге "Армянская политическая мифология и ее влияние на формирование внешней политики Армении и Нагорного Карабаха", политическая мифология армян - часть этнической картины мира", и, подчеркну, неосознанно определяет восприятие этой картины, видимой реальности, и правила поведения по отношению к ней".

Наряду с этим, Иманов подчеркивает, что и в прошлом, и в наше время, в отличие от картины армянского этноса в глазах мира, являющейся неосознанным продуктом, легенды, связанные с историей народа, измышлялись сознательно, в том числе, конкретными авторами, такими, как Григор Арцруни, Раффи, Лео, Мкртич и Хримян. Эти писатели и публицисты, не обращаясь к историческим знаниям, в конце XIX века выводили на передний план вымышленный героизм, создавая ряд мифов и легенд".

"Так, известный российский писатель Юрий Помпеев очень верно подметил, что большими тиражами издаются опусы с надуманными притязаниями о "божественном" происхождении армянской знати, выдумки таких авторов, как Арташес Арцруни, распространяются фиктивные истории Сурена Айвазяна. В результате, "коллективная память этноса оказывается в клетке искусственно сфабрикованной химеры прошлого, в угоду которому моделируется будущее, но не наоборот", - полагает Иманов, - Как говорил знаменитый Флобер: "..из-за прошлого, которое ухватилось за нас и не отпускает, ускользает настоящее"".

Иманов особо подчеркнул, что оценки зарубежной и армянской историографии в отношении как древних армянских текстов, так и сочинений исторического жанра множества современных авторов, коренным образом отличаются: "Теперь ограничусь лишь двумя мнениями, высказанными об "отце армянской истории" М.Хоренском: эта часть взята из русского издания книги "Армянская средневековая литература" (1986) Академии наук Армении - "Произведение Хоренского - первая армянская критическая история, а также, жемчужина и шедевр национальной научно-исторической мысли…". А вот слова, сказанные известным историком Августом Карье в 1896 году: "Верить его (Хоренского) данным - невежество. Большинство его сведений – вымысел"".

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