Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Шри-Ланки

22 апреля 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене.

"Крайне опечалены известием о гибели и ранении большого числа людей в результате взрывов, совершенных в Вашей стране. Мы глубоко возмущены этим ужасным происшествием, решительно осуждаем терроризм, поддерживаем усилия международного сообщества в борьбе со всеми его проявлениями. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Шри-Ланки, желаю скорейшего выздоровления раненых и пострадавших", - говорится в послании главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Директор Театра пантомимы: Указ Президента Ильхама Алиева был принят с восторгом во всех театрах страны (ВИДЕО)
Общество 21 апреля 21:36
Без поддержки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой достигнутые страной успехи в гимнастике были бы невозможны - Мариана Василева
Общество 19 апреля 19:06
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений
Политика 19 апреля 17:01
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Пираллахинском районе
Политика 19 апреля 16:44
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты председателя и судей Конституционного суда
Политика 18 апреля 18:09
Президент Ильхам Алиев освободил от НДС производство и продажу хлеба еще на один год
Политика 18 апреля 17:57
Лента новостей
Я вас любил…Сергей Никоненко в Баку (ФОТО)
Культура 14:12
Власти Шри-Ланки объявили 23 апреля днем траура по погибшим в терактах
В мире 14:04
Власти Австралии и Индии подтвердили гибель своих граждан на Шри-Ланке
В мире 14:01
Умайра Тагиева: Нестабильная погода в Азербайджане сохранится до 25 апреля
Общество 13:58
Совокупный доход населения Узбекистана с начала года составил почти $770 млн
Бизнес 13:48
В ходе голосования на выборах в Украине проблем зарегистрировано не было – азербайджанский наблюдатель
Политика 13:47
Распространены кадры с мальчиком, покусанным бешеной собакой в Баку (ВИДЕО)
Общество 13:38
Турция и РФ закупают в Туркменистане продукцию нефте-и газопереработки
Энергетика 13:32
Минфин Азербайджана огласил объем первого транша для компенсаций по проблемным кредитам
Финансы 13:30