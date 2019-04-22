Замгендиректора АМИ Trend Эльхан Алескеров примет участие в конференции по безопасности в Москве

22 апреля 2019 15:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров примет участие в VIII Конференции по международной безопасности в Москве.

Как сообщает в понедельник Trend, конференция пройдет с 23 по 25 апреля.

Отметим, что Эльхан Алескеров отправился в Москву в составе азербайджанской делегации во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.

На международной конференции, организованной минобороны России будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности и особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, а также ряд других вопросов.

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