Азербайджан и Швейцария проведут заседание по торговому и экономическому сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Азербайджан и Швейцария проведут очередное заседание по торговому и экономическому сотрудничеству.

Об этом было сказано на встрече министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с послом Швейцарии в Азербайджане Филипом Штадлером, проведенном в связи с завершением его дипломатической миссии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием политических и экономических связей между странами.

Касаясь железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и других проектов, инициированных Азербайджаном, Мамедъяров отметил успешное сотрудничество с рядом швейцарских компаний.

Стороны затронули наличие плодотворного сотрудничества в энергетической сфере между двумя странами.

В ходе встречи посол высоко оценил усилия по развитию двусторонних отношений, особо отметил поддержку, оказанную ему Азербайджаном во время его дипломатической работы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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