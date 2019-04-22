Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

22 апреля 2019 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины.

Азербайджан и Украину объединяют дружественные связи, обладающие богатыми традициями. Верю, что наши межгосударственные отношения, наглядно отражающие в себе эти традиции, двустороннее и многостороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Украины", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Газахском районе
Политика 16:11
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования главе Шри-Ланки
Политика 13:14
Директор Театра пантомимы: Указ Президента Ильхама Алиева был принят с восторгом во всех театрах страны (ВИДЕО)
Общество 21 апреля 21:36
Без поддержки Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой достигнутые страной успехи в гимнастике были бы невозможны - Мариана Василева
Общество 19 апреля 19:06
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Центра анализа международных отношений
Политика 19 апреля 17:01
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Пираллахинском районе
Политика 19 апреля 16:44
Лента новостей
Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом
В мире 17:58
Азербайджан может довести добычу газа до 50 млрд кубометров в год - эксперт
Энергетика 17:49
Помпео оценил потери Ирана от американских санкций в $10 миллиардов
В мире 17:44
Джахангир Аскеров: Азербайджан имеет большой потенциал для расширения сотрудничества с США в сфере транспорта
Бизнес 17:44
Азербайджанская страховая компания увеличила чистую прибыль почти на 15%
Бизнес 17:37
Во французском Нанте открылась азербайджанская школа
Общество 17:36
Власти Сирии выменяли у оппозиции девять заложников
В мире 17:36
Азербайджан построит четыре терминала в Иране
Бизнес 17:31
В рамках проекта Baku White City началось проектирование нового проспекта шириной 80 метров
Общество 17:20