Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины.

Азербайджан и Украину объединяют дружественные связи, обладающие богатыми традициями. Верю, что наши межгосударственные отношения, наглядно отражающие в себе эти традиции, двустороннее и многостороннее сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Украины", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.