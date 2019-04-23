Соглашение между Азербайджаном и ЕС подпишут к середине мая

БАКУ /Trend/ - Соглашение между Азербайджаном и ЕС будет подписано 13 мая текущего года.

Об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал спикер Огтай Асадов.

«Над соглашением с ЕС долгие годы велась работа. Одна из целей предусматривала, чтобы в соглашении была отражена территориальная целостность и неприкосновенность границ Азербайджана. И, мы добились этого. Остались небольшие вопросы, над которыми продолжается работа», - отметил спикер.

По словам Асадова, подписанию соглашения препятствуют армяне.

Спикер парламента добавил, что Азербайджан не нуждается в финансовой помощи со стороны ЕС: «Для Азербайджана важен аспект территориальной целостности, а также торговые вопросы».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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