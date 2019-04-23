Али Гасанов: Резкую реакцию оппозиции понять можно - зрителей Формулы 1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул» (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - За соревнованиями Гран При Азербайджана Формулы 1 в 2018 году в целом наблюдали 94 миллиона зрителей. Напряженность и столь резкую реакцию оппозиции понять можно: зрителей Формулы 1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул».

Об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, опубликованной на странице "İlham Əliyevin dostları" в Facebook, сообщает во вторник Trend.

Проведение соревнований Формулы 1 – это показатель авторитета, престижа государства, источник его гордости, говорится в статье.

Отмечается, что 25 лет - это очень маленький с точки зрения истории срок для строительства государства. Если геополитические и внутренние процессы протекают в спокойном русле, то этого времени может быть достаточно для формирования национального государства, однако его развитие требует больше времени и сил. Если какой-либо народ всего за 25 лет, в крайне напряженных международных и региональных условиях, сумел создать гражданское единство, опирающееся на стабильное и национальное единство, построил независимое государство, умеющее сказать свое слово в глобальных процессах, обладающее сильной экономикой, высоким международным авторитетом, ставшее политическим, экономическим и гуманитарным центром региона, то этот народ и представляющая его власть действительно достойны большой похвалы. «Ни для кого не секрет, что сегодняшняя власть в Азербайджане, опираясь на народ, построила на основе национальной воли устойчивое и день ото дня развивающееся государство, полностью обеспечивающее себя. Мы любим свое государство, основы которого были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и покорившим все возможные высоты под руководством Президента Ильхама Алиева не только за то, что это наша Родина, но и за мощь в истинном смысле этого слова. Наша мощь не только в энергетических ресурсах, благоприятной географии, но и в правильной, принципиальной, последовательной, соответствующей национальным интересам политике Президента Ильхама Алиева, превратившего все это в реальную силу. Чтобы увидеть и понять это, достаточно взглянуть на пример ряда стран, богатых природными богатствами, но не сумевших построить свое будущее. Поэтому обвинения, выдвигаемые против Азербайджана и действующей власти со стороны некоторых лиц и организаций как внутри, так и за рубежом, бесцельны, звучат неискренне, и, естественно, не воспринимаются обществом. За что они критикуют власть? К примеру, председатель ПНФА Али Керимли на своей странице в Facebook пишет, что соревнования Формулы 1, которые в очередной раз стартуют в Баку в эти дни, "пытка", "средство, чтобы кто-то заработал деньги", и для "пропаганды власти". По его мнению, ограничение движения автомобилей в центре города из-за Формулы 1, занимающей третье место по популярности в мире среди спортивных соревнований, "нервирует людей". Естественно, это крайне неподобающий и предвзятый подход для человека, называющего себя политиком, и считающего себя лидером партии. К сожалению, некоторые не понимают истинную суть миссии оппозиционерства, и не осознают, что имеющие возможность детально наблюдать за событиями, процессами в обществе, и достаточно политически грамотные граждане Азербайджана не верят в искренность людей, которые без конца прививают пессимизм, видят все в черном свете, представляют все в соответствии со своими политическими интересами», - говорится в статье.

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