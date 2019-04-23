Баку посетит уполномоченный МИД Германии по Южному Кавказу

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт посетит Азербайджан в мае текущего года.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб во время состоявшейся в Баку пресс-конференции.

Посол отметил, что визит уполномоченного МИД ФРГ и делегации парламента Германии запланирован на седьмое мая.

«Михаэль Зиберт примет участие в политических консультациях между Азербайджаном и Германией», - уточнил немецкий дипломат, подчеркнув, что в настоящее время Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе в политической сфере.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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