Проведен смотр вооружения, военной и спецтехники совместных азербайджано-турецких тактических учений (ФОТО/ВИДЕО)

24 апреля 2019 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проведен смотр образцов вооружения, военной и специальной техники, предназначенных для применения на совместных азербайджано-турецких тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019», которые пройдут в Азербайджане c 1 по 3 мая, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Опытные специалисты проинформировали личный состав о правилах эксплуатации, применения, а также боевых и других возможностях военной техники.

Следует отметить, что к совместным учениям, проводимым в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между двумя странами, будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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