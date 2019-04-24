В Москве открылась VIII конференция по международной безопасности (ФОТО)

24 апреля 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Москве состоялась официальная церемония открытия VIII конференции по международной безопасности, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В мероприятии, проводимом министерством обороны России, принимают участие более 1000 представителей из 111 стран и различных международных организаций.

В ходе пленарных заседаний, проводимых в рамках форума, в которых также принимает участие делегация министерства обороны Азербайджана, обсуждаются вопросы глобальной и региональной безопасности, миротворческая деятельность, расширение военного сотрудничества, а также военные угрозы, существующие в современном мире.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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