Али Ахмедов: Главная задача Азербайджана и Турции - совместно информировать мир об армянской лжи

24 апреля 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вот уже более ста лет история человечества находится лицом к лицу с ложью - вымышленным «геноцидом армян».

Об этом в среду сказал вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов на прошедшем в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан" мероприятии под названием "Вымышленный геноцид армян: правда и реальность", сообщает в среду Trend.

Ахмедов отметил, что на это способны только те, у кого особый опыт в вранье и выдумках:

«Тот факт, что эта ложь продолжается уже более 100 лет, говорит о том, что она служит коварным, грязным целям. Никаких фактов, доказывающих вымышленный «геноцид армян», нет. Эта ложь связана и с территориальными претензиями, которые армяне выдвигают против Азербайджана и братской Турции. С другой стороны, она связана с оказанием политического давления на Турцию, в определенных случаях – с использованием этой лжи против Азербайджана. А о правде, которая должна быть противопоставлена этой лжи, более 100 лет забывают и умалчивают», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что частью этой правды являются резня, которую армяне совершали в различных регионах Турции, в Азербайджане, массовое истребление мусульманского населения, проведение политики этнической чистки: «Наконец, оккупация 20 процентов азербайджанских территорий, этническая чистка более одного миллиона человек… Все это реальность, о которой умалчивает и не хочет говорить человечество».

Вице-премьер подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед Азербайджаном и Турцией - проводить совместную работу по информированию мира об армянской лжи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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