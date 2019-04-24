В штаб-квартире ПЕА прошло мероприятие "Вымышленный “армянский геноцид” - правда и реалии"

24 апреля 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялось мероприятие под названием "Вымышленный “армянский геноцид” - правда и реалии".

Как сообщает в среду Trend, в мероприятии приняли участие вице-премьер Азербайджана, заместитель председателя ПЕА - исполнительный секретарь Али Ахмедов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, депутаты, историки и другие гости.

Вступительное выступление Ахмедова было посвящено армянской лжи. Он отметил, что вот уже более 100 лет человечество живет лицом к лицу с армянкой ложью. И продолжительность этой лжи более века говорит о том, что служит она коварным, отвратительным целям.

По словам Али Ахмедова, нет фактов, доказывающих так называемый “армянский геноцид”.

"Эта ложь связана и с территориальными претензиями, которые армяне выдвигают против Азербайджана и братской Турции. С другой стороны, она связана с оказанием политического давления на Турцию, в определенных случаях – с использованием этой лжи против Азербайджана. А о правде, которая должна быть противопоставлена этой лжи, более 100 лет забывают и умалчивают", - сказал Ахмедов.

Выступивший на мероприятии турецкий посол Эркан Озорал отметил, что попытки распространения в мире лжи о т.н. “армянском геноциде” - несправедливость по отношению истории: "Мы осуждаем тех, кто пытается распространить эту ложь, а также, стоящих за ними. В действительности, это несправедливость по отношению к прошлому, истине, истории. Мы же раскроем правду. И по мере того, как приводятся правдивые факты, всплывает и армянская ложь. Резня, учиненная армянами в Азербайджане, происходила на глазах всего мира. Виновники этой резни объявлены героями в Армении. Это величайшая несправедливость в мире".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Совершившие резню в Ходжалы объявлены героями в Армении - посол
Точка зрения 14:21
ПЕА: Напавший на девушку-подростка человек не является членом партии
Политика 18 апреля 19:59
Посол Турции Эркан Озорал посетил БГУ (ФОТО)
Общество 17 апреля 15:26
Депутат: Международное сообщество должно отреагировать на заявление министра обороны Армении
Политика 6 апреля 15:46
В Сабирабаде обсуждают социальные реформы в Азербайджане (ФОТО)
Политика 6 апреля 13:15
31 марта - День геноцида азербайджанцев
Политика 31 марта 00:01
Лента новостей
Эрдоган направил письмо Архиепископу армянской общины Турции
Турция 16:54
Умер французский певец Дик Риверc
В мире 16:50
В Казахстане открыли СЭС, финансируемую китайской компанией
Энергетика 16:49
Азербайджанский производитель хлеба значительно увеличил объемы производства
Бизнес 16:44
В центре Баку начнется строительство нового крупного объекта административного назначения
Бизнес 16:39
SOCAR может начать строительство новой установки по первичной переработке нефти в 2020 г.
Энергетика 16:39
Армии Хафтара опровергла сообщения о сотрудничестве с Италией и Францией
В мире 16:35
ЕС и Азербайджан обсуждают вопросы торговли в рамках нового соглашения
Бизнес 16:33
В Агентстве по развитию МСБ состоялась встреча с представителями государственного и частного секторов Саудовской Аравии
Экономика 16:29