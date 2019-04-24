Си Цзиньпин: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит успешную внутреннюю и внешнюю политику (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит успешную внутреннюю и внешнюю политику, растет авторитет страны на международной арене.

Об этом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сказал, в частности, на прошедшей в Пекине встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Господин Президент Алиев, еще раз Вас приветствую в Пекине и на предстоящем втором форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь». Азербайджанская сторона и Вы лично уделяете большое внимание развитию китайско-азербайджанских отношений и совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь», что мы высоко ценим.

Азербайджан - один из главных партнеров по сотрудничеству Китая на пространстве Евразии. Вы также находитесь в ряду тех, кто первым откликнулся и активно участвовал в реализации проекта «Один пояс, один путь». Вы также находитесь на Великом Шелковом пути, являетесь естественным партнером по восстановлению этого пути. У нас уже есть целый ряд результатов сотрудничества, что приносит реальную пользу нашим народам. Готов вместе с Вами общими усилиями продолжать реализацию проекта «Один пояс, один путь», постоянно углублять взаимовыгодное сотрудничество во всех областях во имя совместного развития и процветания.

Господин Президент, Вы - давний друг китайского народа, постоянно лично прилагаете усилия для развития китайско-азербайджанских отношений и сотрудничества во всех областях. Я это высоко ценю и готов с Вами поддерживать плотные контакты, вместе вести двусторонние отношения в русле здорового развития. Коммунистическая партия Китая также готова активизировать контакты с Партией «Ени Азербайджан», обмениваться опытом госуправления, укреплять взаимное доверие между двумя странами", - сказал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил осуществление успешной внутренней и внешней политики Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, рост авторитета нашей страны на международной арене, обеспечение стабильности в Азербайджане, повышение благосостояния нашего народа, достижение развития в экономической сфере. Он подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Азербайджана. Си Цзиньпин констатировал значение Транскаспийского транспортного коридора в рамках проекта «Один пояс, один путь».

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