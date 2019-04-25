МИД: Посольство Азербайджана призвало Сенат штата Колорадо исправить в своей резолюции связанные со страной ошибки

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана прокомментировал информацию, распространенную о резолюции Сената американского штата Колорадо в связи с т.н. «геноцидом армян» и «признанием» в ней незаконной структуры, созданной на оккупированных азербайджанских территориях.

24 апреля Сенат штата Колорадо, состоящий из 35 человек, принял резолюцию в связи с т.н. «геноцидом армян». В этой резолюции делается ссылка на «блокаду» со стороны Турции и Азербайджана Армении и вымышленного «Арцаха», а также утверждается, что якобы в Нахчыванской АР «совершается культурный геноцид армянского "христианского наследия"», сказала в четверг Trend глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

«Хотелось бы отметить, что некоторые представители медиа попытались представить ссылку на созданную на оккупированных территориях Азербайджана незаконную структуру в резолюции якобы как признание этой структуры. Подчеркиваем, что текст данной резолюции этого не отражает, а признание какой-либо структуры как "государства" и вовсе не входит в полномочия законодательного органа штата», - сказала она.

Абдуллаева добавила, что принятие подобных символических резолюций, не носящих практического и юридического значения, возможно посредством короткой процедуры, поскольку они не создают никаких последствий для штата.

По ее словам, посольством Азербайджана в США направлены письма руководству и каждому члену Сената Колорадо, призывающие устранить серьезные искажения и ошибки, допущенные в связи с Азербайджаном, и предусмотрено проведение соответствующих встреч.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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