Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с главой компании China National Electric Engineering (ФОТО) (версия 2)

25 апреля 2019 14:25 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Пекине с президентом компании China National Electric Engineering Чжао Хаем, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент компании China National Electric Engineering Чжао Хай отметил, что 24 апреля в Пекине был подписан протокол о намерениях по строительству шинного завода в Сумгайытском химическом промышленном парке. Подчеркнув, что ранее компания также реализовала в Азербайджане несколько проектов в различных областях, Чжао Хай отметил, что они удовлетворены инвестиционной средой в Азербайджане, условиями, созданными для иностранных инвесторов, и выразил главе государства признательность за это.

Отметив, что развитие ненефтяного сектора является одним из приоритетов в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вчера были подписаны 10 документов о сотрудничестве в различных областях, тем самым в промышленный сектор Азербайджана будут вложены крупные инвестиции. Сообщив, что в Сумгайытском химическом промышленном парке применяется специальный налоговый режим, который является более привлекательным для иностранных инвесторов, глава государства высоко оценил создание компанией China National Electric Engineering в Химическом промышленном парке своего предприятия в качестве очередного резидента, сказал, что данное предприятие увеличит экспортные возможности Азербайджана. Глава государства отметил, что в стране имеются хорошие инвестиционные возможности, подчеркнул, что согласно отчету Doing Business Всемирного банка Азербайджан, продвинувшись на 32 ступени, вошел в число 10 самых реформаторских стран мира. Отметив, что тем самым Азербайджан добился большого прогресса, Президент Ильхам Алиев сказал, что иностранные инвестиции в стране защищены на высоком уровне, и это повышает ее привлекательность для зарубежных инвесторов.

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