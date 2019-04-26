Президент Ильхам Алиев: Уровень азербайджано-российских взаимоотношений сегодня позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной

26 апреля 2019 14:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Уровень азербайджано-российских взаимоотношений сегодня такой, что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на встрече в Пекине с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

"Очень рад нашей новой встрече. Наши встречи придают очень серьезный импульс развитию наших отношений. Мы встречаемся регулярно и, конечно же, решаем очень важные вопросы сотрудничества, взаимодействия во всех сферах. Мы очень удовлетворены тем, как развиваются наши отношения. Они охватывают все сферы. И активный политический диалог ведется. Мы наблюдаем рост товарооборота. Как Вы отметили, существует специальный механизм для продвижения конкретных проектов", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил очень большой интерес со стороны бизнес-кругов работать вместе.

"Конечно, важным направлением сотрудничества является транспортно-логистическая сфера. И здесь у нас есть хорошие результаты, и в энергетике, сельском хозяйстве, гуманитарном сотрудничестве. Думаю, что уровень взаимоотношений сегодня такой, что позволяет решать многие вопросы двусторонней повестки дня, региональной. Поэтому уверен, что наша нынешняя встреча также даст хороший толчок будущему развитию отношений, которые основаны на дружбе, добрососедстве, взаимной поддержке, взаимном уважении. Мы очень дорожим этими отношениями, очень их ценим и рассчитываем на поступательное движение вперед", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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