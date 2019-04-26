Президент Ильхам Алиев: Богатый опыт Азербайджана наглядно демонстрирует, что мультикультурализм - единственный путь усиления солидарности и взаимопонимания в обществе (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу поздравил православную христианскую общину страны со священным праздником Пасха, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас – всю христианскую общину Азербайджана со священной Пасхой, передаю вам пожелания здоровья, счастья и процветания.

На протяжении сотен лет представители различных религий и народов жили в Азербайджане в условиях мира, взаимного уважения и доверия, благодаря чему наша страна приобрела известность в современном мире как образцовое пространство толерантности и один из центров мультикультурализма. Сохранение и поощрение этно-религиозного разнообразия и мультикультуральных традиций является одним из приоритетных направлений нашей государственной политики. Богатый опыт Азербайджана в этой области наглядно демонстрирует, что мультикультурализм является единственным путем усиления солидарности, гармонии и взаимопонимания в обществе.

С чувством удовлетворения хочу отметить, что сегодня христианская община, являющаяся неотъемлемой частью нашего общества, вместе с представителями других религий принимает активное участие в большой созидательной работе, осуществляемой во имя прогресса нашей республики, во всех сферах общественно-политической и социально-культурной жизни. Убежден, что наши соотечественники-христиане и впредь будут прилагать все усилия во имя дальнейшего укрепления Азербайджана, являющегося нашим общим домом.

Пасха, олицетворяющая возрождение, обновление и чувства милосердия, пробуждает в сердцах людей чуство веры и надежды на будущее, призывает их к доброте. В этот радостный день еще раз желаю вам приятного праздничного настроения, а вашим семьям – радости и благосостояния. С праздником!", - говорится в поздравлении главы государства.

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