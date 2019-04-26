Президент Ильхам Алиев принимает участие во 2-м Международном форуме "Один пояс, один путь" (ФОТО) (версия 3)

В Пекине в пятницу начал работу второй Международный форум сотрудничества «Один пояс, один путь», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В Форуме принимает участие делегация во главе с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В форуме принимают участие 37 глав государств и правительств, руководители международных организаций. В нынешнем Форуме участвуют лидеры Азербайджана, России, Пакистана, Казахстана, Австрии, Беларуси, Чехии, Греции, Венгрии, Италии, Сербии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. В рамках Форума, проводимого на тему «Сотрудничество один пояс, один путь, построение общего светлого будущего», будут организованы 12 панельных заседаний и другие мероприятия.

Выступивший на церемонии открытия второго Международного форума сотрудничества «Один пояс, один путь» Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил признательность всем гостям. Отметив, что после первого форума налажено плодотворное сотрудничество между странами, поддержавшими инициативу, глава Китайского государства сообщил, что в настоящее время инициатива «Один пояс, один путь» поддерживается 150 странами, а также рядом влиятельных международных организаций. «Это свидетельствует о том, что наша инициатива охватывает весь мир», - сказал Си Цзиньпин, отметив, что данная инициатива является новым этапом в развитии мира. Он подчеркнул, что проект «Один пояс, один путь» также охватывает двустороннее, трехстороннее и многостороннее сотрудничество между странами. Китайский лидер отметил, что эта инициатива, отличающаяся особой важностью в экономической, торговой, финансовой и других сферах, оказывает поддержку формированию новых ценностей на древнем Шелковом пути, снижает негативное воздействие глобализации на экономику, проект придает серьезный импульс грузоперевозкам на международном уровне и тем самым росту национальных доходов, региональному развитию. Подчеркнув, что этот проект оказывает серьезное влияние на развитие всех сфер жизни, в частности, на социальные вопросы, глава Китайского государства отметил также начало нового этапа в расширении культурно-гуманитарных связей.

Выступившие затем Президент России Владимир Путин, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, премьер-министр Пакистана Имран Хан, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказали о значении инициативы «Один пояс, один путь». Они привлекли внимание к вопросам, беспокоящим человечество, отметили, что этот проект играет большую роль в решении существующих проблем и динамичном развитии мировой экономики. На этом первая часть форума завершилась.

Вторая часть Форума на уровне глав государств была посвящена теме «Построение более светлого общего будущего» .

Глава государства выступил на этой встрече высокого уровня.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

"Уважаемые коллеги. Дамы и господа.

Прежде всего, хочу выразить признательность Президенту Си Цзиньпину за приглашение на этот Форум. Мы считаем это показателем дружбы и партнерства между Азербайджаном и Китаем. В этом году отмечается 70-я годовщина создания Китайской Народной Республики. Поздравляю Си Цзиньпина и китайский народ по этому случаю. За эти годы Китайская Народная Республика добилась прогресса и развития во всех сферах. Азербайджан с самого начала поддержал выдвинутую Президентом Си Цзиньпином инициативу «Один пояс, один путь». Этот проект обеспечивает не только транспортное сообщение. Он также усиливает связи между различными странами, служит укреплению диалога и сотрудничества и создает новые возможности для международной торговли.

Стремительное экономическое развитие Азербайджана помогло нам трансформировать страну. За минувшие пятнадцать лет наша экономика увеличилась более чем втрое. Вложенные инвестиции в объеме 260 миллиардов долларов помогли нам модернизировать страну и создать современную инфраструктуру, в том числе инфраструктуру в транспортной сфере. Внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне. Он составляет примерно 19 процентов нашего валового внутреннего продукта. Наши резервы превышают внешний долг в пять раз. Экономические показатели Азербайджана за этот год демонстрируют, что есть рост. Валовой внутренний продукт увеличился на 3 процента, уровень инфляции составляет 2,1 процента, и диверсификация экономики является одной из основных наших целей.

Азербайджан обладает очень большими запасами нефти и газа. Мы построили многочисленные трубопроводы для транспортировки нефти и газа на международные рынки, и наша основная цель – диверсифицировать экономику, вкладывать инвестиции в человеческий капитал и создать устойчивые возможности для развития. Что касается диверсификации, то наше внимание направлено в основном на развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, сектора обслуживания, информационных и коммуникационных технологий. Инфраструктурные проекты для нас очень важны, и мы использовали наши финансовые ресурсы для вложения инвестиций в создание современной инфраструктуры. Уровень газификации в Азербайджане составляет 95 процентов, Азербайджан является страной, экспортирующей нефть и газ. Вложение инвестиций в транспортный сектор - один из наших основных приоритетов.

Три года назад Азербайджан и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания «Экономического пояса Шелкового пути». Создание современной транспортной инфраструктуры входит в число приоритетов Азербайджана. Используя наше географическое положение, мы вложили инвестиции в налаживание мостов между Азией и Европой.

Несмотря на то, что мы являемся страной, не имеющей выхода к открытому морю, нам удалось превратить Азербайджан в один из международных транспортных центров. Мы создали разветвленную железнодорожную сеть, соединяющую нас с соседями. За последние 15 лет в Азербайджане проложено 15 тысяч километров дорог и автомагистралей. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству дорог.

Развитие инфраструктуры поддерживается также созданием благоприятной бизнес-среды. Как я уже отметил, вложены инвестиции в объеме 260 миллиардов долларов, половину из которых составляют иностранные инвестиции. Существующая сегодня в Азербайджане бизнес-среда является одной из самых передовых в мире. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан находится на 25-й ступени по бизнес-среде, и за год мы основательно улучшили нашу позицию. Сейчас Азербайджан входит в десятку самых реформаторских стран мира.

Говоря о транспортной инфраструктуре, хочу добавить инвестиции, вложенные в воздушный транспорт. Шесть международных аэропортов – наш очередной вклад в создание современной транспортной инфраструктуры. Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен Международным транспортным рейтинговым агентством Skytrax пяти звезд в категории «Лучший региональный аэропорт». Сданная в эксплуатацию в 2017 году железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является региональным проектом, соединяющим не только 3 страны. Он также соединяет континенты, является важным сообщением между Азией и Европой. Эта железная дорога – важная часть транспортного коридора Восток-Запад. Для завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс нам с партнерами потребовалось много времени, и сегодня эта железная дорога играет очень важную роль в области транспорта в Евразии.

Еще один инвестированный Азербайджаном важный транспортный проект – коридор Север-Юг. Страны, расположенные вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, пользуются территорией Азербайджана для транспортировки своих товаров. Поэтому инвестиции, вложенные нами в создание современной инфраструктуры, не только способствуют повышению нашего экономического потенциала и оказанию услуг нашим друзьям, партнерам и соседям, это также создает уникальную возможность в области торговли, туризма, транспорта, соединяет народы и страны. Страны оказываются связаны друг с другом, что служит цели мира и стабильности. Таким образом, Азербайджан превратился в важную транзитную страну, обладающую современной транспортной инфраструктурой.

Сданный в эксплуатацию в прошлом году маршрут Лапис-Лазули, соединившись с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс, еще больше увеличил транзитный потенциал Азербайджана. Сегодня Азербайджан обеспечивает транзитные возможности для все большего количества стран. Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов. Функционирующий в Азербайджане и построенный относительно недавно судостроительный завод может построить любой вид судна. В минувшем году мы сдали в эксплуатацию новый международный Бакинский морской порт грузоперевалочной способностью 15 миллионов тонн груза и 100 тысяч контейнеров. В дальнейшем его возможности будут увеличены до 25 миллионов тонн и 1 миллиона контейнеров.

Создав современную транспортную и логистическую инфраструктуру, мы не только превратили нашу страну в важный транспортный центр. Мы также внесли вклад в сотрудничество между странами, участвующими в проектах коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Международные транспортные проекты служат укреплению сотрудничества между странами и народами. Инициатива «Один пояс, один путь», открывая новые возможности в транспортной сфере, в то же время поощряет торговлю, туризм, контакты между народами и служит утверждению стабильности, безопасности и мира на евразийском пространстве.

Говоря о мире и безопасности, хочу отметить конфликт между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, уже долгие годы, более 25 лет, признанные на международном уровне территории Азербайджана находятся под армянской оккупацией. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наши граждане подверглись этнической чистке, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск. К сожалению, эти резолюции не выполняются. Это – серьезная проблема не только для нашей страны, но и для региональной стабильности и мира. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В заключение хочу еще раз выразить Президенту Си Цзиньпину сердечную признательность за приглашение Азербайджана на этот важный форум. Уверен, что будущее участие Азербайджана продолжит играть свою роль в возведении мостов между людьми и народами.

Большое спасибо".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон побеседовали в рамках Форума.

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