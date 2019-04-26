Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт - серьезная проблема не только для Азербайджана, но и для региональной стабильности и мира (версия 2)

26 апреля 2019 23:09 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт - это серьезная проблема не только для Азербайджана, но и для региональной стабильности и мира.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на втором Международном форуме сотрудничества "Один пояс, один путь", проводимом в Пекине, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Говоря о мире и безопасности, хочу отметить конфликт между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, уже долгие годы, более 25 лет, признанные на международном уровне территории Азербайджана находятся под армянской оккупацией", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Наши граждане подверглись этнической чистке, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск. К сожалению, эти резолюции не выполняются. Это – серьезная проблема не только для нашей страны, но и для региональной стабильности и мира. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана", - сказал глава государства.

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