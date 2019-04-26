Президент Ильхам Алиев: Существующая в Азербайджане бизнес-среда - одна из самых передовых в мире (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Существующая сегодня в Азербайджане бизнес-среда является одной из самых передовых в мире.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на втором Международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь», проводимом в Пекине, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что создание современной транспортной инфраструктуры входит в число приоритетов Азербайджана.

"Используя наше географическое положение, мы вложили инвестиции в налаживание мостов между Азией и Европой. Несмотря на то, что мы являемся страной, не имеющей выхода к открытому морю, нам удалось превратить Азербайджан в один из международных транспортных центров. Мы создали разветвленную железнодорожную сеть, соединяющую нас с соседями. За последние 15 лет в Азербайджане проложено 15 тысяч километров дорог и автомагистралей. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству дорог", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что развитие инфраструктуры поддерживается также созданием благоприятной бизнес-среды.

"Как я уже отметил, вложены инвестиции в объеме 260 миллиардов долларов, половину из которых составляют иностранные инвестиции. Существующая сегодня в Азербайджане бизнес-среда является одной из самых передовых в мире. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан находится на 25-й ступени по бизнес-среде, и за год мы основательно улучшили нашу позицию. Сейчас Азербайджан входит в десятку самых реформаторских стран мира.

Говоря о транспортной инфраструктуре, хочу добавить инвестиции, вложенные в воздушный транспорт. Шесть международных аэропортов – наш очередной вклад в создание современной транспортной инфраструктуры. Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен Международным транспортным рейтинговым агентством Skytrax пяти звезд в категории «Лучший региональный аэропорт». Сданная в эксплуатацию в 2017 году железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является региональным проектом, соединяющим не только 3 страны. Он также соединяет континенты, является важным сообщением между Азией и Европой. Эта железная дорога – важная часть транспортного коридора Восток-Запад. Для завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс нам с партнерами потребовалось много времени, и сегодня эта железная дорога играет очень важную роль в области транспорта в Евразии", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что еще один инвестированный Азербайджаном важный транспортный проект – коридор Север-Юг: "Страны, расположенные вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, пользуются территорией Азербайджана для транспортировки своих товаров. Поэтому инвестиции, вложенные нами в создание современной инфраструктуры, не только способствуют повышению нашего экономического потенциала и оказанию услуг нашим друзьям, партнерам и соседям, это также создает уникальную возможность в области торговли, туризма, транспорта, соединяет народы и страны. Страны оказываются связаны друг с другом, что служит цели мира и стабильности. Таким образом, Азербайджан превратился в важную транзитную страну, обладающую современной транспортной инфраструктурой".

Как отметил глава государства, сданный в эксплуатацию в прошлом году маршрут Лапис-Лазули, соединившись с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс, еще больше увеличил транзитный потенциал Азербайджана.

"Сегодня Азербайджан обеспечивает транзитные возможности для все большего количества стран. Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов. Функционирующий в Азербайджане и построенный относительно недавно судостроительный завод может построить любой вид судна. В минувшем году мы сдали в эксплуатацию новый международный Бакинский морской порт грузоперевалочной способностью 15 миллионов тонн груза и 100 тысяч контейнеров. В дальнейшем его возможности будут увеличены до 25 миллионов тонн и 1 миллиона контейнеров.

Создав современную транспортную и логистическую инфраструктуру, мы не только превратили нашу страну в важный транспортный центр. Мы также внесли вклад в сотрудничество между странами, участвующими в проектах коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Международные транспортные проекты служат укреплению сотрудничества между странами и народами. Инициатива «Один пояс, один путь», открывая новые возможности в транспортной сфере, в то же время поощряет торговлю, туризм, контакты между народами и служит утверждению стабильности, безопасности и мира на евразийском пространстве", - сказал Президент Азербайджана.

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