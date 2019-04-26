Президент Ильхам Алиев: Наша основная цель - диверсифицировать экономику, создать устойчивые возможности для развития (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Наша основная цель – диверсифицировать экономику, вкладывать инвестиции в человеческий капитал и создать устойчивые возможности для развития.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая на втором Международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь», проводимом в Пекине, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что за минувшие пятнадцать лет экономика Азербайджана увеличилась более чем втрое.

"Вложенные инвестиции в объеме 260 миллиардов долларов помогли нам модернизировать страну и создать современную инфраструктуру, в том числе инфраструктуру в транспортной сфере. Внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне. Он составляет примерно 19 процентов нашего валового внутреннего продукта. Наши резервы превышают внешний долг в пять раз. Экономические показатели Азербайджана за этот год демонстрируют, что есть рост. Валовой внутренний продукт увеличился на 3 процента, уровень инфляции составляет 2,1 процента, и диверсификация экономики является одной из основных наших целей", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан обладает очень большими запасами нефти и газа.

"Мы построили многочисленные трубопроводы для транспортировки нефти и газа на международные рынки, и наша основная цель – диверсифицировать экономику, вкладывать инвестиции в человеческий капитал и создать устойчивые возможности для развития. Что касается диверсификации, то наше внимание направлено в основном на развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, сектора обслуживания, информационных и коммуникационных технологий. Инфраструктурные проекты для нас очень важны, и мы использовали наши финансовые ресурсы для вложения инвестиций в создание современной инфраструктуры. Уровень газификации в Азербайджане составляет 95 процентов, Азербайджан является страной, экспортирующей нефть и газ. Вложение инвестиций в транспортный сектор - один из наших основных приоритетов", - сказал глава государства.

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