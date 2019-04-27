БАКУ /Trend/ - Уругвай не признает сепаратистский режим в Нагорном Карабахе.

Об этом было сказано на встрече исполняющего обязанности министра иностранных дел Уругвая Ариэль Бергамино с послом Азербайджана в Уругвае Рашадом Аслановым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД.

Встреча была нацелена на обсуждение ряда вопросов двусторонней повестки, в том числе, для прояснения информации, распространенной в прессе о приезде в Уругвай «представителя» вымышленного режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях, и проведении здесь встреч, включая якобы и официальных лиц страны.

Что касается вопроса визита в Уругвай «министра иностранных дел» сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, то представитель МИД Уругвая подчеркнул, что позиция уругвайского правительства фундаментальна и неизменна.

Было подчеркнуто, что Уругвай уважает верховенство международного права и территориальную целостность государств, и не признает сепаратистский режим в Нагорном Карабахе. Было сказано о том, что конфликт должен быть решен мирным путем, и Уругвая поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и соответствующие резолюции СБ ООН.

Асланов также встретился с председателем Сената Луисой Тополански, которая сказала, что во время мероприятия в парламенте встречалась не с «представителем» вымышленной структуры, а с армянской общиной Уругвая. Она отметила, что по итогам встречи было распространено заявление для прессы руководства Генассамблеи (парламента) Уругвая, в котором руководство Генассамблеи и Сената Уругвая в очередной раз заявило, что «Уругвай вновь подтверждает свою позицию об уважительном отношении к верховенству международного права и принципу территориальной целостности государств. Парламент страны еще раз заявляет, что не признает сепаратистский режим в Нагорном Карабахе, что конфликт должен быть решен мирным путем, и с этой целью Уругвай поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и соответствующие резолюции СБ ООН».

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по различным вопросам двусторонних отношений, обсужден вопрос участия главы МИД Уругвая в V форуме межкультурного диалога, который пройдет в Баку.

Посол Азербайджана также встретился и с экс-президентом Уругвая Хосу Мухико.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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