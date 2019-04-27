Президент Ильхам Алиев: Мы использовали и используем энергоресурсы во имя интересов народа, и добились устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - Мы использовали и используем энергетические ресурсы во имя интересов народа, и добились устойчивого развития.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в субботу на третьей сессии на тему «Поощрение зеленого и устойчивого развития для осуществления Повестки ООН до 2030 года» второго Международного форума сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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