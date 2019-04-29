Миру - мир, основанный на международно-правовой системе безопасности. Послесловие к VIII Конференции по международной безопасности в Москве

БАКУ /Trend/ - Отношения между НАТО и Россией достигли опасной стадии, когда существующие механизмы снижения угрозы и международно-правовые системы, укрепляющие взаимное доверие, не работают.

Покидающий свой пост верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти 14 апреля сделал заявление, что пониманию «друг друга» НАТО с Россией мешает «отсутствие коммуникации». Для «коммуникации», обсуждения существующих проблем и укрепления взаимопонимания между НАТО и Россией была упущена еще одна возможность - VIII Конференция по международной безопасности. Эта конференция проводилась министерством обороны РФ в Москве 24-25 апреля и была хорошей площадкой для участия в ней представителей НАТО и снижения блоковой напряженности.

Однако, как сообщил в кулуарных беседах один из западных экспертов, с одной стороны, НАТО жалуется на «отсутствие коммуникации», с другой - бойкотировало мероприятие, отвернувшись от возможности «коммуникации» на московской конференции. Вместе с тем это отсутствие существенно не снизило значимость и успех указанного международного форума. Достаточно сказать, что в конференции приняли участие руководство оборонных ведомств, военные атташе и делегации из более чем 55 стран, почти со всех континентов мира. В их числе были министры обороны, начальники генштабов, командующие вооруженных сил и их заместители из стран американского континента, Европы, Африки и Азии. Азербайджан на конференции также был представлен делегацией министерства обороны во главе с заместителем министра обороны генерал-лейтенантом Керимом Велиевым. В крупнейшей по своим масштабам VIII Конференции по международной безопасности, кроме военных, приняли участие известные в мире политические и военные обозреватели, эксперты в области международной безопасности и представители мировых СМИ.

На церемонии официального открытия конференции были зачитаны обращения к участникам мероприятия президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ООН Гуттериша, были представлены доклады секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, министра обороны РФ Сергея Шойгу, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и генерального секретаря ШОС Владимира Норова и других. В дальнейшем работа конференции продолжилась на пленарных заседания, в частности в секции «Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции». Темами выступлений были современные вызовы и угрозы безопасности, международный терроризм, милитаризация космоса, «гибридные войны и «цветные революции», киберугрозы. Рассматривались глобальные проблемы стран Азии, Африки и Латинской Америки, выступающие критиковали решения администрации Трампа в отношении договоренностей по ядерной программе Ирана, санкционной политики в отношении РФ и попыток по свержению властей Венесуэлы.

«Пренебрежение США к многосторонним договоренностям и правовым институтам, неконтролируемое и неограниченное развертывание противоракетных систем подрывает доверие и стимулирует гонку вооружений», - заявил на конференции министр обороны России Шойгу. Он обвинил США, что после выхода из Договора по ПРО «стало очевидно: развитие этого вида вооружений направлено на подрыв потенциала сдерживания России и Китая». В этом духе прозвучали выступления руководителей военных ведомств Китая, России, Ирана, Венесуэлы и некоторых других стран. Отдельной темой была практика антитеррористической деятельности военных ведомств, в основном МО РФ в Сирии, по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, в условиях кризиса во взаимоотношениях между Западом и Востоком.

Не меньший интерес представляло пленарное заседание, посвященное разгрому ИГИЛ в Сирии и Ираке, мерам по стабилизации региона и борьбе с террористическими угрозами в условиях их трансформации. Состоялся обмен мнениями по вопросам современных военных опасностей и угроз, включая совершенствование системы контроля над вооружениями. На специальном секционном заседании были рассмотрены вопросы миротворчества, расширения военного сотрудничества и региональной безопасности. На нем состоялось выступление министра обороны Армении Тонояна, которое было посвящено деятельности «армянских миротворцев» в Сирии.

Главный тезис, который представляет интерес для Азербайджана, звучал из уст практически всех выступающих, даже министра обороны Армении. Это то, что в мире необходимо восстановить значимость международного права, легитимность деятельности государств, а также то, что мировое сообщество должно строго придерживаться основополагающих принципов ООН. Несмотря на то, что на конференции не затрагивалась нагорно-карабахская проблема, последний тезис напрямую касался стран, которые игнорируют нормы международного права и не принимают мер для исполнения резолюций ООН.

Регламент конференции не предусматривал незапланированных выступлений, поэтому данная тема обсуждалась в двусторонних беседах с экспертами по безопасности из России, Германии, Швеции, Сербии и других стран. Состоялись интересные встречи с директором Института мира Даном Смитом, секретарем миротворческих сил ООН Жаном Пиер Лакроиксом и вице-президентом Международного Красного Креста Гилесом Карбоние, которые также поддерживали наши тезисы, о целесообразности реформирования мирового правопорядка, укрепления и восстановления международного авторитета ООН, реализации принятых в ее рамках резолюций, по вопросу беженцев, а также освобождению военнопленных по принципу «всех на всех». Состоялись беседы с российскими экспертами и политологами, известными нам по многочисленным «ток-шоу» российских телеканалов, достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве. Необходимо отметить хорошую организацию московской конференции, гостеприимство и рабочую атмосферу, созданную для дискуссий, бесед, изучения реальных тенденций в развитии событий на международной арене.

Очевидно, что миру нужен мир, а для этого должна быть восстановлена международно-правовая система безопасности для всех стран мира, вне зависимости от численности населения, размеров территории, экономической или военной мощи. Об этом говорилось на VIII Конференции по международной безопасности в Москве.

Руководитель Экспертного совета "Baku Network",

доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com

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