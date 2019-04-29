Подразделения ПВО Азербайджана провели тактико-специальные учения (ФОТО)

29 апреля 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, воинские части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели тактико-специальные учения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе учений поднятые по тревоге подразделения были выведены в районы предназначения, отработали действия по отражению воздушных ударов условного противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в соответствии с поставленной задачей.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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