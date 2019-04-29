Президент Ильхам Алиев принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджан Ильхам Алиев в понедельник принял председателя Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины Эмилио Монзо, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отметив, что Азербайджан и Аргентина сотрудничают в ряде областей, Президент Ильхам Алиев подчеркнул роль взаимных визитов различного уровня. Глава государства отметил важность расширения сотрудничества в экономической сфере.

Выразив признательность за прием, Эмилио Монзо передал главе государства приветствия Президента Аргентины Маурисио Макри. Он сказал, что Президент Ильхам Алиев пользуется большим авторитетом за пределами Азербайджана, в том числе в Аргентине, с удовлетворением отметил, что благодаря политике главы государства Азербайджан наладил хорошие дружественные отношения с другими странами. Эмилио Монзо подчеркнул, что его страна заинтересована во всестороннем развитии связей с Азербайджаном.

На встрече было выражено удовлетворение развитием политических связей между Азербайджаном и Аргентиной, отмечена важность расширения сотрудничества в экономической, торговой, туристической, гуманитарной и других областях.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Аргентины Маурисио Макри, просил передать и его приветствия Президенту Аргентины.

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