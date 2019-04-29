Хикмет Гаджиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем всесторонне развивается

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем всесторонне развивается.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается всесторонне. Как вы знаете глава нашего государства был приглашён на второй форум сотрудничества «Один пояс, один путь», который проходил в Китае. Это можно оценивать как уважение и дружеское отношение со стороны Китая к Азербайджану. В рамках этого визита были проведены обширные обсуждения между главой нашего государства и председателем Китайской Народной Республики. Двусторонние политические отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на высоком уровне. Торгово-экономические связи также развиваются. Для еще большего развития торгово-экономических связей обе стороны прилагают совместные усилия. Имеются очень большие перспективы для сотрудничества в гуманитарной, культурной и в других сферах»,- сказал Гаджиев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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