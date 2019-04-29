Хикмет Гаджиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем всесторонне развивается

29 апреля 2019 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем всесторонне развивается.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается всесторонне. Как вы знаете глава нашего государства был приглашён на второй форум сотрудничества «Один пояс, один путь», который проходил в Китае. Это можно оценивать как уважение и дружеское отношение со стороны Китая к Азербайджану. В рамках этого визита были проведены обширные обсуждения между главой нашего государства и председателем Китайской Народной Республики. Двусторонние политические отношения между Азербайджаном и Китаем находятся на высоком уровне. Торгово-экономические связи также развиваются. Для еще большего развития торгово-экономических связей обе стороны прилагают совместные усилия. Имеются очень большие перспективы для сотрудничества в гуманитарной, культурной и в других сферах»,- сказал Гаджиев.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД: Открытие посольства Хорватии в Баку позволит еще больше укрепить дружеские отношения между странами
Политика 19:00
В Баку состоялось официальное открытие посольства Хорватии (ФОТО)
Политика 18:07
Азербайджанская компания планирует экспорт пластиковых дверей в страны СНГ
Бизнес 17:55
Азербайджан представлен национальным павильоном на Ботанической выставке в Пекине (ФОТО)
Общество 17:53
Объем экспорта нефти из Азербайджана сократится в 2019-2020
Энергетика 16:56
Азербайджанский производитель бытовых контейнеров приступит к экспорту на европейский рынок
Бизнес 16:49
Лента новостей
Глава МИД: Открытие посольства Хорватии в Баку позволит еще больше укрепить дружеские отношения между странами
Политика 19:00
Число иностранцев-жертв терактов в Шри Ланке возросло до 42 человек
Другие страны 18:56
В Баку после ремонта открылся Музей Азима Азимзаде (ФОТО)
Социум 18:53
СМИ: Ливийская национальная армия Халифы Хафтара находится всего в 7 км от центра Триполи
Арабские страны 18:51
Компания Boeing терпит огромные убытки в связи с отказом заказчиков от самолетов 737 Max
США 18:42
В Баку состоялось официальное открытие посольства Хорватии (ФОТО)
Политика 18:07
Президент Ильхам Алиев наградил членов команды телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»
Политика 18:00
Россия не смирится с присутствием террористов в Идлибе, заявил Лавров
В мире 17:59
Азербайджанская компания планирует экспорт пластиковых дверей в страны СНГ
Бизнес 17:55