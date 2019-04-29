Глава МИД: Открытие посольства Хорватии в Баку позволит еще больше укрепить дружеские отношения между странами (версия 2)

29 апреля 2019 19:23 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:00)

БАКУ/ Trend/ - Открытие посольства Хорватии в Баку поспособствует дальнейшему развитию сотрудничества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала на церемонии открытия посольства вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

"Открытие посольства является важной вехой в двусторонних отношениях. Это откроет путь для дальнейшего сотрудничества и позволит еще больше укрепить дружеские отношения между странами", - сказала она.

Она сказала, что создание Комиссии по экономическому сотрудничеству является новой движущей силой. Заместитель премьера Хорватии также подчеркнула растущую роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы.

Министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров, в свою очередь, отметил, что решение Хорватии открыть посольство в Баку соответствует атмосфере дружбы и доверия между двумя странами. Он также подчеркнул важность визитов высокого уровня в усилении двусторонних отношений.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Когда Азербайджан начнет экспортировать карбамидные удобрения?
Бизнес 20:00
Азербайджанская компания о ходе реализации крупного проекта в Украине
Бизнес 19:35
Глава МИД: Открытие посольства Хорватии в Баку позволит еще больше укрепить дружеские отношения между странами
Политика 19:00
Хикмет Гаджиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Китаем всесторонне развивается
Политика 18:38
В Баку состоялось официальное открытие посольства Хорватии (ФОТО)
Политика 18:07
Азербайджанская компания планирует экспорт пластиковых дверей в страны СНГ
Бизнес 17:55
Лента новостей
Вашингтон может ограничить передачу информации странам ЕС, из-за Huawei
США 20:30
Эрдоган и Трамп обсудили по телефону покупку Турцией росийских С-400
Турция 20:20
В Индийском океане произошло землетрясение магнитудой 6,2
В мире 20:13
Когда Азербайджан начнет экспортировать карбамидные удобрения?
Бизнес 20:00
Казахстан привлечет до $100 млн инвестиций в геологоразведку
Бизнес 19:52
Большинство армян в 1915 году уехало в Россию - член президентского комитета Турции
Турция 19:47
Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже составил около 400 млн манатов
Финансы 19:40
В Азербайджане стремительно растет число женщин в муниципальных органах
Политика 19:35
Азербайджанская компания о ходе реализации крупного проекта в Украине
Бизнес 19:35