Замглавы МИД Северной Кореи посетит Азербайджан

30 апреля 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заместитель главы МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пак Мён Гук в ближайшие дни посетит Азербайджан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на North Korea News.

Отмечается, что Пак Мён Гук совершит визиты в страны-члены Движения неприсоединения, в том числе в Сирию, Иран, Азербайджан и Монголию.

Отвечая на запрос Trend, глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева подтвердила данную информацию.

«Предусматривается визит делегации КНДР во главе с заместителем главы МИД страны Пак Мён Гуком в Азербайджан в ближайшие дни для обсуждения окончательных документов, которые будут приняты по итогам 18-го Саммита Движения неприсоединения этом году в Баку», - сказала она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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