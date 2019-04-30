Президент Азербайджана: До сих пор есть вынужденные переселенцы, живущие в тяжелых условиях, и решение их проблем является для нас одним из важных вопросов

БАКУ /Trend/ - До сих пор есть вынужденные переселенцы, живущие в тяжелых условиях, и решение их проблем является для нас одним из важных вопросов.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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