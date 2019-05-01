В Стамбуле состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Стамбуле министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 1 мая встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также роль Азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции в обеспечении стабильности в регионе.

Стороны обменялись мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, проведению совместных военных учений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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