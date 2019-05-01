Президент Ильхам Алиев: За потребительскими ценами должен быть постоянный контроль (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Потребительские цены должны постоянно контролироваться, ни в коем случае нельзя допустить искусственного повышения цен.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная.

"Я уже отметил, что инфляция находится на низком уровне – составляет чуть более двух процентов. Курс маната стабилен. В таком случае, конечно, ни в коем случае нельзя допускать искусственного завышения цен. В ряде случаев повышаются цены на некоторые виды продукции. Никаких оснований для этого нет. Порой это носит сезонный характер. Но бывает, что цены завышаются искусственно. Сейчас в экономике страны наблюдается оживление. Покупательная способность людей растет. Мы видим это сегодня из статистических показателей. Видят и структуры, контролирующие потребительский рынок. Увеличиваются зарплаты, пособия, начались выплаты, связанные с проблемными кредитами. Но мы не можем позволить, чтобы этим воспользовались какие-то нечистоплотные люди, спекулянты, чтобы они искусственно завышали цены или же занимались какой-то монополизацией. Поэтому за потребительскими ценами должен быть постоянный контроль. Ни в коем случае нельзя допускать искусственного завышения цен. Соответствующим структурам необходимо очень серьезно заниматься этими делами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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