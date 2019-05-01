Президент Ильхам Алиев: За потребительскими ценами должен быть постоянный контроль (версия 2)

1 мая 2019 17:56 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 00:37)

БАКУ /Trend/ - Потребительские цены должны постоянно контролироваться, ни в коем случае нельзя допустить искусственного повышения цен.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что макроэкономическая ситуация в Азербайджане стабильная.

"Я уже отметил, что инфляция находится на низком уровне – составляет чуть более двух процентов. Курс маната стабилен. В таком случае, конечно, ни в коем случае нельзя допускать искусственного завышения цен. В ряде случаев повышаются цены на некоторые виды продукции. Никаких оснований для этого нет. Порой это носит сезонный характер. Но бывает, что цены завышаются искусственно. Сейчас в экономике страны наблюдается оживление. Покупательная способность людей растет. Мы видим это сегодня из статистических показателей. Видят и структуры, контролирующие потребительский рынок. Увеличиваются зарплаты, пособия, начались выплаты, связанные с проблемными кредитами. Но мы не можем позволить, чтобы этим воспользовались какие-то нечистоплотные люди, спекулянты, чтобы они искусственно завышали цены или же занимались какой-то монополизацией. Поэтому за потребительскими ценами должен быть постоянный контроль. Ни в коем случае нельзя допускать искусственного завышения цен. Соответствующим структурам необходимо очень серьезно заниматься этими делами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агстафинском районе
Политика 16:46
Президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей Всемирного и Евроазиатского еврейского конгрессов (ФОТО)
Политика 12:19
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Уругвая
Политика 11:27
Президент Ильхам Алиев: За потребительскими ценами должен быть постоянный контроль
Политика 00:37
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должен применяться механизм агрострахования
Политика 00:37
Президент Азербайджана: В рамках пятилетней программы будут осуществлены все проекты, которые сегодня еще не удалось реализовать
Политика 00:37
Лента новостей
В Азербайджане подорожали турпакеты в Турцию
Туризм 18:42
Уильям Гил: США с нетерпением ждут возможности принять у себя встречу глав МИД Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 18:40
США и "Талибан" сигнализируют о желании "помириться"
США 18:28
Истребители F-35 прошли "боевое крещение" в Ираке
США 18:20
Скончалась известная азербайджанская телеведущая Натаван Гаджиева
Социум 18:11
В Баку изменена схема движения одного из автобусных маршрутов
Общество 17:57
"Бриллиантовая рука" - 50 лет на экранах. История съемок в Баку (ФОТО)
Культура 17:52
ЕБРР представил рекомендации по развитию финансового сектора Азербайджана
Финансы 17:50
Популярный сайт Day.Az полностью обновился
Общество 17:50