Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане должен применяться механизм агрострахования (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должен применяться механизм агрострахования.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что аграрная отрасль также постоянно находится в центре внимания.

"Как вы знаете, государство оказывает большую поддержку, помощь этой отрасли. На льготных условиях предоставляются удобрения, топливо, субсидии, техника. Могу сказать, что Азербайджан является одной из самых передовых стран в этой области в мировом масштабе с точки зрения оказания поддержки фермерам. Кроме того, с них не удерживаются налоги, за исключением земельного налога. То есть, данной отрасли оказывается максимальная поддержка. Уверен, что проводимые в этой области реформы приведут к еще более высоким результатам. Считаю, что нынешний рост в 3,6 процента отражает наш потенциал не полностью. Ведь столько всего делается – и мелиоративные меры, и государственная поддержка. Работа, проводимая в области фундуководства, виноградарства, хлопководства, зерноводства, плодоводства, овощеводства, прозвучала сейчас и в сделанном здесь докладе. То есть, наше производство и экспорт значительно увеличиваются. Считаю, что с учетом проделанной работы и реформ рост в сельском хозяйстве может быть еще выше", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сельское хозяйство в Азербайджане должно стать технологической отраслью, здесь необходимо применять новые механизмы, в том числе механизм агрострахования.

"Параллельно нам следует подумать о реализации инвестиционных проектов в селах. Я поручаю Министерству сельского хозяйства, Министерству экономики, Министерству труда и социальной защиты населения поработать вместе. Можно создать и рабочую группу для подготовки предложений, связанных с реализацией инвестиционных проектов в селах. Такая программа может быть по каждому селу. Мы привлекаем инвестиции больше в города. Однако должна быть подготовлена новая концепция развития сел", - сказал Президент Азербайджана.

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