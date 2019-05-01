Президент Ильхам Алиев: В нынешнем году в Азербайджане будет построено или капитально отремонтировано около 100 школ (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:50 30 апреля)

БАКУ /Trend/ - В нынешнем году в Азербайджане будет построено или капитально отремонтировано около 100 школ, в том числе школы модульного типа.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В связи с социальной инфраструктурой, - данный вопрос также постоянно находится в центре внимания, - должен отметить, что в нынешнем году будет построено или капитально отремонтировано около 100 школ, в том числе школы модульного типа. Это тоже приносит огромную пользу, в особенности, в отдаленных селах. Такие школы и создаются очень быстро, и отвечают высоким стандартам с точки зрения качества. Таким образом, считаю, что мы в нынешнем, в крайнем случае, в следующем году решим проблему аварийных школ. То есть, в Азербайджане не должно быть ни одной аварийной школы. В этом направлении проделана большая работа, и она будет продолжаться", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в этом году начнут функционировать около 10 новых центральных районных больниц.

"Таким образом, в Азербайджане не останется ни одного города, района, где бы не было медицинского центра, отвечающего самым современным стандартам. Предусматривался ввод в действие трех олимпийских спортивных центров, один из которых уже открылся. Шесть миллионов человек пройдут медицинское обследование за счет государства. Это тоже наша инициатива, очень серьезный социальный шаг, от которого граждане получают пользу. Каждый гражданин в течение года должен следить за своим здоровьем и проходить обследование. Государство создало такие условия. Прежде всего, повсюду имеется современное оборудование. В то же время этот вопрос решается за счет государства", - сказал глава государства.

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