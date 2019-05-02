Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:34)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса за участие в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу и добрые слова, сказанные об Азербайджане. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан активно сотрудничает с Альянсом цивилизаций ООН.

Коснувшись первой встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2007 году в качестве действующего председателя ОБСЕ, гость сказал, что и сегодня помнит мысли, высказанные главой Азербайджанского государства в ходе данной беседы. Выразив признательность за организацию Форума, Мигель Анхель Моратинос подчеркнул, что Баку известен в мире как центр диалога, «Бакинский процесс» превратился в важную платформу и является своевременно выдвинутой инициативой. Он отметил, что расширение географии этого процесса и поощрение мультикультуральных традиций Азербайджана представляет большое значение.

В ходе беседы была высоко оценена поддержка Азербайджаном Альянса цивилизаций ООН.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.