Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН (версия 2)

2 мая 2019 16:49 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса за участие в V Всемирном форуме по межкультурному диалогу и добрые слова, сказанные об Азербайджане. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан активно сотрудничает с Альянсом цивилизаций ООН.

Коснувшись первой встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2007 году в качестве действующего председателя ОБСЕ, гость сказал, что и сегодня помнит мысли, высказанные главой Азербайджанского государства в ходе данной беседы. Выразив признательность за организацию Форума, Мигель Анхель Моратинос подчеркнул, что Баку известен в мире как центр диалога, «Бакинский процесс» превратился в важную платформу и является своевременно выдвинутой инициативой. Он отметил, что расширение географии этого процесса и поощрение мультикультуральных традиций Азербайджана представляет большое значение.

В ходе беседы была высоко оценена поддержка Азербайджаном Альянса цивилизаций ООН.

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