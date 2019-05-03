Хикмет Гаджиев: Азербайджан - важный транспортный узел региона, и это результат политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - важный транспортный узел региона, и это непосредственный результат политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, говоря о значимости для Азербайджана инициативы «Один пояс, один путь» в авторском проекте Информационного агентства Trend "Время интервью с Сахилем Керимли".

Гаджиев отметил, что проект «Один пояс, один путь» один из важных и значимых проектов в международных отношениях: «Эта инициатива была выдвинута руководством Китайской Народной Республики в 2013 году. Суть инициативы - восстановление исторического Шелкового пути, развитие этой концепции в новой форме и в новом содержании. Очень отрадно, что Азербайджан в лице главы государства был приглашен на второй Международный форум сотрудничества «Один пояс, один путь», который прошел в КНР. Это - наглядный пример уважения и доверия к Азербайджану со стороны КНР, сотрудничества между двумя странами. С одной стороны, форум имеет важное значение с точки зрения развития двусторонних связей между Азербайджаном и Китаем, с другой – в контексте развития сотрудничества с другими государствами, расположенными на этом пути, на основании многосторонней платформы, представленной проектом «Один пояс, один путь».

Касаясь двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, завотделом Администрации Президента отметил, что наши страны связывают исторические и дружественные связи: «Наши страны исторически расположены на Шелковом пути. Археологические артефакты, найденные на территории Азербайджана, доказывают, что даже тысячелетия назад между Азербайджаном и Китаем существовали интенсивные торговые и культурные связи. И сегодня, исходя из этого исторического наследия, азербайджано-китайские отношения продолжают развиваться во всех сферах, в частности, в политической, экономической, торговой, культурной, образовательной, туристической сферах, сфере ИКТ и т.д. С уверенностью можем сказать, что последний визит Президента Ильхама Алиева в Китай стал новым импульсом для развития связей Азербайджана с Китаем. Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших проект «Один пояс, один путь». Еще в 2015 году, когда Президент Ильхам Алиев совершил визит в Китай, между странами был подписан Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания «Экономического пояса Шелкового пути». Сегодня этот документ поощряет и развивает сотрудничество между нашими странами согласно этой концепции. Азербайджан сотрудничает с Китаем в проекте «Один пояс, один путь» на основе многосторонней платформы.



Гаджиев также отметил выступление главы Китая Си Цзиньпина: «Он описал в своем выступлении параметры развития этой концепции и стратегическую «дорожную карту». В первую очередь, нам нужно отметить, что проект «Один пояс, один путь» - платформа, содержащая в себе открытое сотрудничество. То есть, инициатива не принадлежит одному государству, она доступна всем. Каждый, действуя в рамках своих интересов, может развивать двустороннее, или многостороннее сотрудничество».

Гаджиев подчеркнул, что выдвинутая Китаем в рамках проекта «Один пояс, один путь» концепция сотрудничества имеет два основных направления: «Если подходить к вопросу, чисто, с точки зрения транспортной логистики и географических маршрутов, то в первую очередь, здесь подразумевается развитие экономической концепции «Шелкового пути» вдоль евразийского пространства, включая и Африку. Второе направление включает в себя развитие морских «Шелковых» путей, и, как итог, формат сотрудничества глобального характера. Что касается низовых элементов, то подразумеваются такие идеи, как финансовое и торговое сотрудничество, контакты между народами, их беспрепятственное передвижение. Мы видим, что стратегический баланс мировой экономики и политики тяготеет к Тихому океану. Это тенденции, напрямую связанные с развитием Китая и других стран этого региона. Неудивительно, что именно Китай выступил с такой инициативой. Очень важной ее особенностью является уважительный подход к выбору каждым государством своей модели политического, экономического или социального развития. Каждый волен выбирать свою модель развития. Но, в то же время, всячески приветствуется сотрудничество между странами».

Гаджиев, напомнил, что, принимающей стороной был Китай, приглашены же были главы государств и правительств 37 стран, руководители международных организаций:

«На это мероприятие Азербайджан был приглашен именно в лице Президента Ильхама Алиева. Это является наглядным показателем значения, которое придает Китай Азербайджану и дружбы между нашими странами. И Азербайджан был достойно представлен в этом формате. Глава государства в рамках форума выступил на двух панелях с обширным докладом, рассказал о возможностях, которые Азербайджан может предоставить, конкретно, в рамках этого проекта. Азербайджан в этом проекте предлагает свои ресурсы и возможности, которые будут востребованы, так как, одна из главных концепций проекта - транспортно-логистическая. Сегодня Азербайджан является главным транспортным хабом в регионе, что, безусловно, является прямым следствие политики главы нашего государства. Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг могут быть использованы нашими партнерами, в том числе и Китаем, в рамках проекта «Один пояс, один путь»».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова, Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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