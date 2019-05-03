Мэр американского города Питтсбург объявил 28 мая Днем Азербайджана (ФОТО)

3 мая 2019 02:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мэр самого исторического и известного города США Питтсбурга Уильям Педуто в связи со 101-летием создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 100-летием органов дипломатической службы Азербайджана сделал официальное заявление, сообщает Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

В заявлении отмечается создание 28 мая 1918 года АДР - первого светского парламентского государства в истории мусульманского Востока, а также признание его со стороны других демократических государств, в том числе США. В документе говорится, что АДР за короткий срок независимости кроме того, что предоставил право выбора всем гражданам независимо от их пола, расовой, этнической и религиозной принадлежности впервые в мусульманском мире обеспечил предоставление женщинам избирательного права.

В то же время в документе подчеркивается, что 1920 году АДР несмотря на борьбу за свою независимость входит в состав Советского Союза и в 1991 году снова добивается восстановления своей независимости.

Отмечается, что в течение последних 28 лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, и в настоящее время является стратегическим партнером и союзником США в Каспийском регионе.

В заявлении говорится, что азербайджанцы, проживающие в Питтсбурге и в других местах мира 28 мая будут отмечать 101-летие АДР и 100-летием органов дипломатической службы Азербайджана, чтя вклад своих предков в распространение демократии на Кавказе, в Центральной Азии и на Среднем Востоке.

В заключение мэр города Уильям Педуто в подписанном им заявлении объявляет 28 мая текущего года Днем Азербайджана.

(Текст: Али Гасымов)

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