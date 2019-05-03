Парламент Азербайджана сегодня рассмотрит 22 вопроса

3 мая 2019 10:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана пройдет очередное пленарное заседание, на котором будут обсуждены 22 вопроса, сообщает в пятницу Trend.

Сначала будет заслушана ежегодная информация Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, которую представит первый замминистра внутренних дел Вилаят Эйвазов.

В повестке дня поправки в законы «О разведке и контрразведке», «О страховой деятельности», «О государственной пошлине», «Положение о комиссиях по делам и защите прав несовершеннолетних», в Гражданский, Жилищный, Налоговый, Таможенный, Водный кодексы и в Кодекс об административных проступках.

Депутаты также рассмотрят законопроект «Об аграрном страховании».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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